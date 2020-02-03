Разгадана тайна необъяснимого космического взрыва

Международная группа ученых из Швеции и Японии разгадала тайну возникновения гиперновой SN 2006gy — сверхновой, чья светимость достигла экстремальных значений, а высвобожденная энергия была необъяснимо велика для событий такого рода. Об этом сообщает издание Science Alert.

SN 2006gy находится на расстоянии около 238 миллионов световых лет в созвездии Персея, в спиральной галактике NGC 1260. При вспышке гиперновой выделилось в сто раз больше энергии, чем при типичной сверхновой. Считается, что ее породила звезда, чья масса в 150 раз больше массы Солнца. Такие звезды должны были существовать лишь в ранней Вселенной. Кроме того, были выявлены необычные эмиссионные линии — участки спектра, в которых уровень светового сигнала повышается.

В новом исследовании ученые предположили, что SN 2006gy породила система из двух звезд: белый карлик и более массивная звезда. Этот вывод основан на результатах моделирования, которые учитывают данные наблюдений. Через год после вспышки астрономы заметили эмиссионные линии железа. Обычно атомы железа при таких событиях ионизируются, но в данном случае специалисты зафиксировали излучение от нейтрального железа. При этом общая масса всех атомов должна была быть сравнима с одной третью массы Солнца.

Согласно модели, SN 2006gy представляет собой сверхновую, взаимодействующую с плотной оболочкой околозвездного материала. Изначально это были белый карлик и сверхгигант, по размерам сравнимый с Солнечной системой. При расширении последней белый карлик по спирали приближался к ее поверхности. За сто лет до возникновения сверхновой сверхгигант сбросил внешнюю оболочку. Впоследствии белый карлик, опасно приблизившийся к компаньону, стал нестабильным и взорвался, как сверхновая типа Ia.

Выброшенный материал столкнулся с оболочкой сверхгиганта, что породило экстремальный световой поток и эмиссионные линии.

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