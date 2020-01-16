Раскрыта загадка гигантской катастрофы в Млечном Пути

Астрономы раскрыли давнюю загадку о древнем столкновении Млечного Пути с другой галактикой. Ученым удалось определить относительно точное время гигантской катастрофы, выяснив возраст звезды, на которую повлияло масштабное событие. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи изучили звезду Nu Indi (HD 211998), которая расположена всего в 94 световых лет от Земли в созвездии Индейца. По размерам она превышает Солнце в три раза, но ее масса составляет лишь 85 процентов от солнечной. Хотя эта звезда возникла в Млечном Пути, согласно данным космического телескопа Gaia, ее движение через галактику было изменено столкновением со звездной системой Gaia Sausage. Это самая большая карликовая галактика, с которой когда-либо сталкивался Млечный Путь.

Таким образом, возраст звезды накладывает ограничение на то, насколько давно произошло слияние галактик. Ключевой особенностью, которая помогает определить время возникновения светила, является металличность — содержание химических элементов тяжелее водорода и гелия. Эти элементы впервые возникли в самых древних звездах, которые затем взорвались как сверхновые. Из остатков возникли звезды следующих поколений. Nu Indi содержит всего три процента железа от общего количества этого металла в Солнце, что указывает на то, что HD 211998 довольно стара.

Астрономы уточнили возраст звезды с помощью измерения частоты изменения яркости, что связано со внутренними процессами и возрастом. Согласно данным космического телескопа TESS, Nu Indi возникла 11 миллиардов лет назад. Столкновение галактик должно было начаться 11,6-13,2 миллиарда лет назад, чтобы оно успело повлиять на звезду.

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