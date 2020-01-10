Подтверждено существование загадочной материи

Астрономы выявили в галактиках мельчайшие скопления темной материи, которые в 100 тысяч раз менее массивные, чем невидимое гало Млечного Пути. Находка подтверждает одну из ведущих теорий, предсказывающих существование загадочной холодной темной материи. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи использовали космический телескоп Хаббла для наблюдения за восьми квазарами, каждый из которых выглядит как крест Эйнштейна — учетверенное изображение с галактикой-линзой посередине. При этом небольшие скопления темной материи вносят заметные искажения в гравитационное линзирование. Полученные данные сравнили с теоретическими предсказаниями, как будет выглядеть крест Эйнштейна без темной материи.

Хотя результаты работы не опровергают существование горячей темной материи, они подтверждают наличие холодной темной материи.

Холодная темная материя состоит из частиц, которые перемещаются со скоростью, которая намного медленнее скорости света. Согласно предположениям ученых, холодной материи в отличие от горячей легче формировать небольшие скопления. Последние должны оказывать на видимое вещество (например, звезды) гравитационное влияние, что и позволяет их обнаружить. Одним из способов регистрации скоплений является поиск гравитационных линз, возникающих, когда массивное тело искривляет пространство вокруг себя и искажает траекторию света.

Хотя темная материя воздействует на обычное вещество, ученые до сих пор не знают, из каких частиц она состоит.

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