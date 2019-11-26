Открыт необъяснимый космический феномен

Астрофизики Китайской академии наук в Пекине обнаружили 19 карликовых галактик с аномально низким количеством темной материи, что бросает вызов современным космологическим представлениям. Об этом сообщает издание Science News.

Исследователи провели наблюдения с помощью радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико и определили массу 324 карликовых галактик по обращению вокруг них скоплений водорода. Скорость водородных облаков зависит от массы галактики: чем она больше, тем массивнее галактика. Затем ученые определили массу видимого вещества (барионной материи), включая молекулярные облака и все звезды. Как и ожидалось, общая масса оказалась больше массы видимого вещества за счет темной материи.

Однако в некоторых случаях этот избыток оказался невысоким. Так, масса галактики AGC 213086 оказалась сравнима с 14 миллиардами Солнц. В норме на видимое вещество приходилось бы два процента этого значения (то есть 280 миллионов Солнц), однако на самом деле доля звезд и облаков составляет 27 процентов (3,8 миллиарда Солнц).

Всего было обнаружено 19 аномальных галактик, все из которых находятся в пределах 500 миллионов световых лет от Земли. Исследователи пока не знают, в чем причина избытка барионной материи. Возможно, что изначально соотношение видимого вещества и темной материи было нормальным, однако нарушилось из-за увеличения количества первого.

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