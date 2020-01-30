Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений. Фотография звезды доступна на сайте фонда.

Самые детальные снимки в истории были сделаны наземным телескопом Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), установленным на Гавайях. Согласно отчету фонда, с помощью новых фотографий ученые смогут подробно изучить строение звезды. Уточняется, что солнечная активность может влиять на спутниковую связь, GPS и вызывать отключение электроэнергии на Земле.

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С помощью телескопа ученые намерены создать подробный снимок короны Солнца. Зеркало устройства имеет четырехметровый диаметр, что позволит с высокой точностью построить карту поверхности космического объекта. Ранее для изучения исследователям приходилось дожидаться полного солнечного затмения.

В декабре 2019 года ученые НАСА обнаружили ранее неизвестный тип магнитных излучений на Солнце. Исследователи выяснили, что с помощью магнитного перезамыкания из звезды выводится избыточное тепло.

В начале января Московский планетарий зафиксировал максимальное приближение Солнца к Земле. Подобное состояние, когда небесное тело выглядит в телескопе на три процента больше, чем обычно, наблюдается раз в год. Самую далекую точку от Солнца наша планета проходит в начале июля, когда расстояние между ними составляет 152 миллиона километров.

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