Солнце максимально сблизилось с Землей

Солнце максимально приблизилось к Земле в воскресенье, 5 января. Об этом сообщила ТАСС сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, расстояние между Солнцем и планетой стало минимальным. Кошман отметила, что из-за этого диск Солнца будет выглядеть в телескопе на три процента больше, чем в начале июля, когда планеты находятся на максимальном расстоянии друг от друга. 5 января Земля будет в перигелии — ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Такое состояние наблюдается раз в год.

Сотрудница планетария добавила, что самую далекую точку от Солнца планета проходит в начале июля, тогда расстояние между Землей и небесным светилом составляет 152 миллиона километров. Специалист также напомнила о причинах смены времен года, которая происходит вовсе не из-за изменения расстояния между Землей и Солнцем. Все потому, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, пояснила Кошман. Также она рассказала, что полный оборот вокруг Солнца происходит за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунд, а скорость движения Земли — 29,765 километра в секунду.

В декабре 2019 года ученые НАСА впервые обнаружили ранее неизвестный тип магнитных явлений на Солнце. Он выражается в перезамыкании линий магнитного поля, вызванном выбросом вещества в виде протуберанца.

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