Раскрыта загадка чудовищных черных дыр

Ученые Института астрономии Общества Макса Планка в Германии наблюдали гигантские резервуары холодного газа вокруг ранних галактик, которые являются пищей для сверхмассивных черных дыр чудовищных размеров. Появление последних, чья масса превышает массу Солнца в несколько миллиардов раз, до сих пор представляет загадку для ученых. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Астрономы провели наблюдения квазаров с помощью VLT (Very Large Telescope) в Чили. Всего был изучен 31 квазар на расстоянии около 12,5 миллиарда световых лет (соответствует возрасту Вселенной, равному 870 миллионам лет). 12 квазаров оказались окружены облаками из газообразного водорода, протяженностью до 100 тысяч световых лет. По словам ученых, облака обеспечивают сверхмассивные черные дыры пищей, что объясняет их высокую массу.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили черную дыру с рекордной массой, которая в 40 миллиардов раз превышает массу Солнца. Она находится в гигантской эллиптической галактике Holmberg 15A, удаленной от Земли на 700 миллионов световых лет.

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