Объяснена многолетняя тайна Млечного Пути

Ассоциация университетов по вопросам космических исследований в США объяснила таинственный механизм формирования спиральной формы галактик, который в течение многих лет оставался неизвестным. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Результаты исследования Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA) показали, что магнитные поля играют ведущую роль в формировании галактик, в том числе Млечного Пути. Ученые измерили магнитные поля вдоль спиральных рукавов галактики NGC 1068, расположенной в 47 миллионах световых лет от Земли. В центре звездной системы находится сверхмассивная черная дыра, которая в два раза массивнее Стрельца A* в ядре Млечного Пути. Спиральные рукава заполнены пылью, газом и участками интенсивного звездообразования.

Наблюдения SOFIA продемонстрировали, что магнитное поле протягивается вдоль всего рукава на 24 тысячи световых лет. Выравнивание поля с областями звездообразования указывает, что гравитационные силы, влияющие на форму галактики, также участвуют в сжатии магнитного поля. Это подтверждает теорию о волнах плотности, согласно которой рукава галактики являются областями повышенной плотности вещества, аналогичные затору на дорогах. В отличие от звезд, которые постоянно вращаются вокруг центра галактики, расположение рукавов не меняется.

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