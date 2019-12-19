Обнаружен неизвестный феномен на Солнце

Ученые Обсерватории солнечной динамики НАСА впервые обнаружили ранее неизвестный тип магнитных явлений на Солнце. Он выражается в перезамыкании линий магнитного поля, вызванном выбросом вещества в виде протуберанца. Обычно этот феномен имеет спонтанный характер, сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели наблюдения за солнечной короной на различных длинах волн ультрафиолетовой части спектра. Они определили температуру выбрасываемой плазмы до и после ее падения обратно на Солнце. В начале вещество было относительно прохладным, пока оно не вошло в солнечную корону. Когда плазма через час упала в область магнитного поля, ее температура оказалась высокой. Это указывает на то, что вынужденное магнитное перезамыкание способно нагревать вещество.

Считается, что в солнечной короне, температура которой выше температуры поверхности в 300 раз, магнитное перезамыкание играет ключевую роль в выработке избыточного тепла. Однако пока точный механизм нагрева не известен.

Исследователи считают, что вынужденное магнитное перезамыкание может быстрее нагревать локальные области короны, чем спонтанное. Вероятно, могут существовать и другие механизмы пересоединения магнитных линий.

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