В Росгидромете раскрыли сроки завершения сильнейшей за годы магнитной бури

Сильнейшая за последние годы магнитная буря завершится к 3 октября. Об этом сообщается на сайте Росгидромета в среду, 30 сентября.

Согласно прогнозу, 30 сентября геомагнитное поле планеты будет слабо возмущенным, 1 и 2 октября — неустойчивым, 3 октября станет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

«Если вы даже не заметили, когда она началась — вы везунчик. Но для многих сильнейшая за последние годы буря стала настоящей головной болью», — говорится в Telegram-канале газеты «Комсомольская правда».

В минувшие выходные по всей Земле начались магнитные бури. 28 сентября уровень геомагнитной активности был увеличен в два раза. В центре «Фобос» сообщали, что к середине недели магнитное поле придет в нормальное состояние.

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