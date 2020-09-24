Россиян предупредили о магнитных бурях

Магнитные бури могут начаться по всей Земле в ближайшие выходные, 26 и 27 сентября. Об этом россиян предупредили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

«В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых (...) магнитных бурь», — говорится в сообщении синоптиков.

При этом, по данным центра «Фобос», магнитные бури начнут постепенно успокаиваться уже в понедельник, а к середине недели магнитное поле Земли придет в нормальное состояние.

Ранее врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев раскрыл россиянам главные факторы чувствительности человека к перепадам атмосферного давления. По его словам, этот феномен объясняется не только внешними причинами, но и паническим восприятием явления. «Есть метеопаты, но это изменения не чисто физиологические, но еще и изменения в структуре психики. Метеопатия — это грань между физиологией и психологией. Больше паника играет роль, чем сам перепад давления», — объяснил Конев.