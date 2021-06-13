Россиянам назвали сроки начала купального сезона на курортах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, когда начнется купальный сезон на российских курортах.

Так, купальный сезон на курортах Азовского моря можно уже открывать в настоящее время, на курортах Черного моря — во второй половине июня. «В Бердянске температура воды составляет 22 градуса», —сказал он.

По словам Вильфанда, в Сочи, Алуште, Феодосии, Ялте вода прогрелась до 17 градусов тепла, в Туапсе — до 18 градусов тепла, в Евпатории — до 19 градусов тепла.

При этом в ближайшее время ситуация будет меняться, поскольку на юг России придет потепление. «Она будет выше нормы уже к середине следующей недели, это значит, что будет 24-28 градусов тепла. Начнет прогреваться и вода», — отметил синоптик.

Ранее российские туроператоры попросили открыть внешние границы из-за загруженности отечественных курортов. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила главе федерального штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой ослабить ограничения на зарубежные поездки из-за нехватки мест в Сочи. По мнению вице-президента АТОР Владимира Канторовича, это позволит увеличить темпы вакцинации и «снизить волну недовольств в сложившейся ситуации».