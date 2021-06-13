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Россиянам назвали сроки начала купального сезона на курортах

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Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, когда начнется купальный сезон на российских курортах.

Так, купальный сезон на курортах Азовского моря можно уже открывать в настоящее время, на курортах Черного моря — во второй половине июня. «В Бердянске температура воды составляет 22 градуса», —сказал он.

По словам Вильфанда, в Сочи, Алуште, Феодосии, Ялте вода прогрелась до 17 градусов тепла, в Туапсе — до 18 градусов тепла, в Евпатории — до 19 градусов тепла.

При этом в ближайшее время ситуация будет меняться, поскольку на юг России придет потепление. «Она будет выше нормы уже к середине следующей недели, это значит, что будет 24-28 градусов тепла. Начнет прогреваться и вода», — отметил синоптик.

Ранее российские туроператоры попросили открыть внешние границы из-за загруженности отечественных курортов. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила главе федерального штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой ослабить ограничения на зарубежные поездки из-за нехватки мест в Сочи. По мнению вице-президента АТОР Владимира Канторовича, это позволит увеличить темпы вакцинации и «снизить волну недовольств в сложившейся ситуации».

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