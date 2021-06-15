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Россиянам пообещали аномальную жару

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам аномальную жару. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, жаркая погода с температурой выше нормы на четыре градуса установится в центре Европейской России в выходные. «В субботу будет 25-30, в воскресенье около 27-32 градусов. Температура существенно выше нормы», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что в начале недели температура поднялась до 27 градусов, однако дальше жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает понижение температуры. «Сейчас давление около нормы и в прогнозах звучит, что местами кратковременный, небольшой дождь. Это не высокое давление, которое препятствует развитию облакообразования <...> Начиная со среды на Европейскую территорию начнет распространятся область высокого давления с запада», — пояснил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал россиянам о предстоящем лете и спрогнозировал дефицит осадков в июле. По словам синоптика, в Москве и в средней полосе России солнечная и сухая погода задержится надолго. Июль в столице окажется на 1,5-2 градуса теплее при дефиците осадков до 40 процентов, а в августе средняя температура будет на 0,5-1 градус выше нормы.

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