Синоптик спрогнозировал аномальное потепление в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное потепление в некоторых регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в середине следующей недели температура воздуха в Западной Сибири будет достигать 24-30 градусов тепла, что на 4-10 градусов выше климатической нормы. Синоптик добавил, что в Тюменской области температура днем будет достигать 30 градусов тепла, в Омской области —

25-27 градусов.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам из ряда регионов опасную погоду. По его словам, в регионы Центрального Черноземья и республики Северного Кавказа в ближайшие дни придут ливни, град, грозы и сильный ветер. При этом в Омской, Томской, Иркутской и Тюменской областях прогнозируются ночные заморозки, а в Красноярском крае и Барнауле ожидается подъем уровня рек до опасных отметок.