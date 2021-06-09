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Россиян предупредили о заморозках

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Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках в некоторых регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Так, ночные заморозки прогнозируются в Пермском крае, Свердловской, Курганской, Иркутской, Томской и Архангельской областях, а также в республиках Коми и Карелия.

«На юге Западной Сибири заморозки и вовсе приличные: если в Томской области еще до 2 градусов, то в Тюменской, Омской областях — до минус 5 градусов», — сообщил синоптик. Вильфанд добавил, ночные заморозки в этих регионах будут наблюдаться до 10-12 июня.

Ранее Вильфанд заявил, что сезон смерчей начнется в России раньше обычного. Синоптик уточнил, что на побережье смерчи не появятся и опасности не представляют.

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