Путешественник рассказал об отличиях богатых людей в России и в Индии

«Лента.ру»: Путешественник из Перми рассказал, что индийские миллиардеры не кичатся

Путешественник из Перми Андрей Янкин рассказал, чем отличаются богатые люди в России и в Индии. О своих приключениях он поговорил с «Лентой.ру».

Россиянин путешествует по Индии уже 12 лет и за это время успел познакомиться с состоятельными людьми, живущими в этой стране. По его мнению, их главное отличие в том, что они не кичатся своими деньгами. «У местного миллионера могут быть деньги на десять новеньких Ferrari, но он будет продолжать ездить на старой поцарапанной машине», — утверждает он.

У моих друзей-миллиардеров дома все просто. Обычная комната, двуспальная кровать, плазма, кондиционер. Ничего лишнего. При этом у них есть комнаты, заполненные деньгами. Это не для красного словца сказано, это правда Андрей Янкин

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