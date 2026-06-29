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Из жизни
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19:08, 29 июня 2026Из жизни

Путешественник рассказал об отличиях богатых людей в России и в Индии

«Лента.ру»: Путешественник из Перми рассказал, что индийские миллиардеры не кичатся
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: rawmn / Shutterstock / Fotodom

Путешественник из Перми Андрей Янкин рассказал, чем отличаются богатые люди в России и в Индии. О своих приключениях он поговорил с «Лентой.ру».

Россиянин путешествует по Индии уже 12 лет и за это время успел познакомиться с состоятельными людьми, живущими в этой стране. По его мнению, их главное отличие в том, что они не кичатся своими деньгами. «У местного миллионера могут быть деньги на десять новеньких Ferrari, но он будет продолжать ездить на старой поцарапанной машине», — утверждает он.

У моих друзей-миллиардеров дома все просто. Обычная комната, двуспальная кровать, плазма, кондиционер. Ничего лишнего. При этом у них есть комнаты, заполненные деньгами. Это не для красного словца сказано, это правда

Андрей Янкин
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