Усик объяснил отказ от чемпионских поясов

Спортивный директор Усика Лапин заявил, что боксер отказался от поясов ради Джошуа

Спортивный директор украинского боксера Александра Усика Сергей Лапин объяснил отказ спортсмена от поясов чемпиона мира по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Его слова приводит ESPN.

Лапин заявил, что Усик решил дать возможность британцу Энтони Джошуа соревноваться за пояса и объединить их. «Решение было принято ради поддержки будущего супертяжелого дивизиона», — подчеркнул он.

26 июня Усик заявил, что отказывается от чемпионских поясов. При этом он подчеркнул, что не собирается уходить из спорта.

Усик провел 25 боев, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 16 побед нокаутом. 23 мая он одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена в поединке по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.