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19:13, 29 июня 2026Спорт

Усик объяснил отказ от чемпионских поясов

Спортивный директор Усика Лапин заявил, что боксер отказался от поясов ради Джошуа
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Спортивный директор украинского боксера Александра Усика Сергей Лапин объяснил отказ спортсмена от поясов чемпиона мира по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Его слова приводит ESPN.

Лапин заявил, что Усик решил дать возможность британцу Энтони Джошуа соревноваться за пояса и объединить их. «Решение было принято ради поддержки будущего супертяжелого дивизиона», — подчеркнул он.

26 июня Усик заявил, что отказывается от чемпионских поясов. При этом он подчеркнул, что не собирается уходить из спорта.

Усик провел 25 боев, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 16 побед нокаутом. 23 мая он одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена в поединке по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

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