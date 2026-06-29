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19:19, 29 июня 2026Мир

Трампу отказали в пересмотре дела о домогательствах

Суд отказал президенту США Трампу в пересмотре дела о домогательствах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pooja Desai / Reuters

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию американского президента Дональда Трампа по иску о сексуальных домогательствах, поданному журналисткой Элизабет Джин Кэрролл. Таким образом, высшая инстанция оставила в силе решение присяжных, признавших американского лидера виновным, сообщает NBc News.

Речь идет о деле, которое Трамп проиграл в мае 2023 года, когда суд обязал его выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов. Позднее, в январе 2024 года, присяжные по другому процессу присудили истице еще 83,3 миллиона долларов за диффамацию (публичное распространение информации, порочащей честь, достоинство гражданина — прим. «Ленты.ру»). Это решение юристы президента продолжают оспаривать в федеральном апелляционном суде. Верховный суд не пояснил причин отказа в рассмотрении апелляции по первому иску. Адвокат Кэрролл заявила, что это решение ставит точку в деле.

В мае CNN сообщала, что Минюст США начал расследование в отношении Кэрролл на предмет возможной дачи ложных показаний. Речь идет о ее заявлениях 2022 года, когда она сообщила, что не получала финансовой поддержки для подачи иска, хотя впоследствии выяснилось, что миллиардер Рид Хоффман оплатил часть судебных расходов.

Кэрролл утверждала в мемуарах 2019 года, что Трамп изнасиловал ее в универмаге в 1996 году. Присяжные не нашли подтверждений изнасилованию, но признали президента виновным в сексуальных домогательствах. Трамп заявлял, что «никогда не встречал» журналистку, и называл иск политическим оружием против него.

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