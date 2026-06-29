В Польше украинцы и белорусы организовали акции протеста среди беженцев и поплатились

МВД Польши: Девять украинцев и двух белорусов депортируют за организацию акций протеста

Девять украинцев и двух белорусов депортируют за организацию акций протеста среди украинских беженцев в Польше. Об этом заявил глава польского МВД Томаш Семоняк на странице в соцсети X.

По его словам, они были задержаны в ходе совместной операции Агентства внутренней безопасности (ABW) и пограничной службы.

«С осени 2025 года эти лица занимались вербовкой и финансированием демонстраций, организованных среди украинских беженцев в Польше», — сообщил он.

Ранее руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач задался вопросом, задумывалось ли украинское общество, действительно ли его клептократические, коррумпированные элиты хотят вступить в Европейский союз (ЕС).