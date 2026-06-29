Пшидач: Украина с Бандерой, Шухевичем и Клячковским в ЕС не вступит, но элите и не нужно

Задумывалось ли украинское общество, действительно ли его клептократические, коррупированные элиты хотят вступить в Европейский союз (ЕС). Таким вопросов в соцсети X задался руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

По его словам, подавляющее большинство рядовых украинцев этого хотят, однако олигархические круги могут предпочитать «воровать из мутных вод», заманивая людей прозападной ориентацией и перекладывая вину за отсутствие прогресса в переговорах на других.

Пшидач также объяснил выгоду от использования украинскими элитами образа лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, а также организаторов и командующих Украинской повстанческой армии (УПА; запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича и Дмитрия Клячковского. По его словам, с помощью этих образов руководство страны намеренно обманывает избирателей.

«Конечно, проще провоцировать и разжигать историческую напряженность, чтобы не объяснять отсутствие реформ, отсутствие эффективной борьбы с коррупцией, отсутствие реальной деолигархизации, отсутствие реальных улучшений для предпринимателей, отсутствие верховенства права, отсутствие улучшений инфраструктуры и отсутствие многих других вещей, которые эти элиты не смогли обеспечить за последние три десятилетия», — пояснил Пшидач.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне конфликта с президентом Польши Каролем Навроцким из-за УПА заявил, что никто не будет указывать Киеву в вопросах национальной памяти.

Зеленский рассказал о внесении в Верховную Раду Украины законопроекта об украинском национальном пантеоне и назвал инициативу «новым знаковым элементом» государственного строительства. По его словам, в пантеон будут включены все исторические деятели, которые «в разные века боролись за Украину».