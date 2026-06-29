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18:56, 29 июня 2026Экономика

В европейской стране гражданам стали платить за потребление электричества

Bloomberg: В Испании жителям стали платить за потребление электроэнергии
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vitalii Stock / Shutterstock / Fotodom

Испания так активно развивала возобновляемую электроэнергию (ВИЭ), что в итоге столкнулась с ее избытком. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, за последние 15 лет Испания стала одним из самых быстрорастущих рынков возобновляемой энергии в Европе — в данный сектор вложили 80 миллиардов долларов. Однако такой всплеск инвестиций обернулся огромным избытком электроэнергии, который стал проблемой для генерирующих компаний и инвесторов.

Например, в 2025 году было установлено столько солнечных электростанций, что они перенасытили энергосеть, обрушив цены значительно ниже нуля в пиковые часы, поскольку производители снижали тарифы, чтобы избавиться от излишков электроэнергии. Всего за шесть месяцев с начала года страна уже побила свой годовой рекорд по количеству часов, когда производители должны де-факто платить потребителям за потребление электроэнергии. Эта проблема наблюдается по всей Европе, но наиболее остро она проявляется в Испании, где в прошлом году солнечная энергия обогнала ветровую, став крупнейшим источником электроэнергии.

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Отмечается, что для многих испанских потребителей избыток предложения — это благо. В этом году их тарифы были одними из самых низких в Европе — примерно вдвое ниже, чем у немцев. Власти Испании охарактеризовали ситуацию как «переходную» и запланировало инвестировать около 30 миллиардов евро в модернизацию энергосистемы до 2030 года.

Инвесторы предполагали, что новые объемы солнечной энергии будут поглощены аккумуляторами, улучшением сетей и растущим спросом. Вместо этого, мощность солнечных электростанций росла гораздо быстрее, чем инфраструктура, необходимая для их хранения и распределения.

В начале марта 2025 года сообщалось, что солнечные электростанции в Германии довели выработку электроэнергии до максимальных с сентября объемов. В результате в ряде стран цены на электричество упали до отрицательных значений. Например, в ФРГ в какой-то момент за мегаватт-час давали минус 17,73 евро.

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