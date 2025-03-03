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15:53, 3 марта 2025Экономика

Европа столкнулась с необычными ценами на электроэнергию

Bloomberg: В ряде стран Европы цены на электричество упали ниже нуля
Кирилл Луцюк

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Солнечные электростанции в Германии довели выработку электроэнергии до максимальных с сентября объемов. Об этом сообщило издание Bloomberg.

В результате в ряде стран цены на электричество упали до отрицательных значений. Например, в ФРГ в какой-то момент за мегаватт-час давали минус 17,73 евро. Похожая ситуация наблюдалась в Нидерландах и Бельгии.

Издание отмечает, что отрицательные цены фиксируют в Европе все чаще. Предложение превышает спрос. Впрочем, это начинает беспокоить тех, кто инвестировал в солнечную и ветровую энергетику, поскольку цены ниже нуля подрывают доходность.

Во второй половине февраля сообщалось, что в Германии электроэнергия подешевела до самого низкого уровня с начала января. Тогда это объяснили снижением фьючерсов на газ, который, как и прежде, остается основным механизмом ценообразования.

По другим прогнозам, холодная погода и слабый ветер могут довести германскую энергосистему до падения рентабельности, а потребители столкнутся со скачком цен.

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