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15:58, 18 февраля 2025Экономика

Позиция США по Украине сказалась на цене электричества в Германии

Bloomberg: Электроэнергия в Германии подешевела до самого низкого уровня
Кирилл Луцюк

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В Германии электроэнергия подешевела до самого низкого уровня с начала января. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно сослалось на Европейскую энергетическую биржу, по информации которой фьючерсы на электроэнергию в Германии на 2026 год упали примерно на 14 процентов. Это произошло из-за снижения фьючерсов на газ, что стало еще одним симптомом сильной зависимости ФРГ от этого энергоносителя. Газ по-прежнему остается основным механизмом ценообразования, и резкие движения рынка подчеркивают, насколько важно это топливо для энергетического баланса Европы.

Еще одной причиной издание называет разные спекуляции, касающиеся посреднических усилий США, направленных на завершение украинского конфликта.

Ранее Bloomberg прогнозировал, что германскую энергосистему ждет падение рентабельности, а самих немцев — скачок цен. Виновником такого развития событий назвали холодную погоду и слабый ветер.

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