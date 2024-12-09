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16:37, 9 декабря 2024Экономика

Ветроэнергетика подвела крупнейшую экономику Европы

Bloomberg: из-за слабого ветра Германию ждет новое подорожание электричества
Кирилл Луцюк

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Холодная погода и слабый ветер обернутся для германской энергосистемы падением рентабельности, а для потребителей — скачком цен. Такой прогноз распространило издание Bloomberg.

По его информации, энергетическая маржа Германии (мера доступной мощности за вычетом ожидаемого спроса) может упасть до минимума. При этом спрос на электроэнергию, из-за более холодной погоды, превышает сезонные нормы.

Издание обращается внимание, что этой зимой крупнейшая экономика Европы столкнулась с многочисленными безветренными периодами. Это вынудило ФРГ либо сжигать ископаемое топливо, либо импортировать французскую электроэнергию.

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В конце ноября Германия уже сталкивалась с резким скачком цен на электроэнергию из-за прогнозируемого спада ветрогенерации. В такой ситуации эта европейская страна остается зависимой от загрязняющих окружающую среду угля, нефти и газа. Более того, рентабельность сжигания угля увеличилась до самого высокого уровня с сентября.

Эксперты полагают, что несмотря на критику в адрес углеводородного сектора, энергетика остается необходимой для множества отраслей. Поэтому, хотя мир и вынужден принимать климатические меры, он не может просто отказаться от существующей системы, предполагающей сжигание ископаемого топлива.

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