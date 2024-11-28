Европейская страна столкнулась с резким подорожанием электричества

Bloomberg: из-за слабого ветра в Германии резко подорожала электроэнергия

Германия столкнулась с резким скачком цен на электроэнергию из-за прогнозируемого спада ветрогенерации. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Предполагается, что более слабые ветры обернутся падением генерации примерно до пяти гигаватт в пятницу с пика в 46,6 гигаватт рано утром в четверг. Более низкая выработка электроэнергии продлится до начала декабря. Такая ситуация вынуждает ФРГ по-прежнему зависеть от загрязняющих окружающую среду угля, нефти и газа.

Отмечается, что в Германии цена на электроэнергию на сутки вперед выросла на 49 процентов, до 144,25 евро за мегаватт-час. Как следствие рентабельность сжигания угля, самого грязного ископаемого топлива, по сравнению с использованием газа выросла до самого высокого уровня с сентября.

В начале мая 2024 года страны «Группы семи» договорились не использовать уголь в качестве источника электроэнергии к 2035 году. При этом участники соглашения разрешили себе и дальше сжигать уголь для выработки электроэнергии при условии применения технологий, предотвращающих выброс углекислого газа в атмосферу.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о завершении эпохи ископаемого топлива. При этом руководитель государства поблагодарил Норвегию за помощь в обеспечении ФРГ газом.