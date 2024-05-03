Среда обитания
Все
15:05, 3 мая 2024Среда обитания

Страны G7 назвали срок отказа от угля

Страны G7 решили перестать использовать уголь к 2035 году

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Страны «Группы семи» (G7) пришли к решению перестать использовать уголь в качестве источника электроэнергии к 2035 году, сообщает The Guardian.

К такому соглашению Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония пришли по итогам двухдневных переговоров в итальянском Турине. Было принято решение «поэтапно отказаться от генерации электроэнергии с использованием угля в первой половине 2030-х годов», говорится в принятом документе.

При этом в соглашении указано, что страны смогут продолжать сжигать уголь для выработки электроэнергии в случае использования технологий улавливания углекислого газа, позволяющих предотвратить выбросы в атмосферу.

Отмечается, что страны G7 несколько лет не могли прийти к соглашению по поводу отказа от использования угольных электростанций.

Ранее аналитики Oil Change International (OCI) и Friends of the Earth US заявили, что крупнейшие страны продолжают вкладывать миллиарды долларов в развитие добычи ископаемого топлива в бедных странах. Так, с 2020 по 2022 год страны G20 направили 142 миллиарда долларов на добычу ископаемого топлива за рубежом. Больше всего в это вложились Канада, Япония и Южная Корея. При этом страны G7, пообещавшие в 2022 году прекратить финансирование добычи ископаемого топлива за рубежом, сократили вложения в добычу угля, но продолжили финансировать добычу нефти и газа.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      В ВСУ рассказали о возможном применении американских истребителей

      Николай Дроздов поедет на Дальний Восток ради своего леопарда

      Ивлеева рассказала о помощи песен Пугачевой в период «отмены»

      В России объяснили отказ Швеции провести расследование по «Северным потокам»

      Губерниев подшутил над отказавшимся ехать на Олимпиаду российскими пловцами

      В Москве объявили погодную опасность из-за заморозков

      Раскрыты сроки появления на iPad альтернативных приложений

      Военный суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук

      ООН заявила о росте цен на продовольствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше