Страны G7 назвали срок отказа от угля

Страны G7 решили перестать использовать уголь к 2035 году

Страны «Группы семи» (G7) пришли к решению перестать использовать уголь в качестве источника электроэнергии к 2035 году, сообщает The Guardian.

К такому соглашению Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония пришли по итогам двухдневных переговоров в итальянском Турине. Было принято решение «поэтапно отказаться от генерации электроэнергии с использованием угля в первой половине 2030-х годов», говорится в принятом документе.

При этом в соглашении указано, что страны смогут продолжать сжигать уголь для выработки электроэнергии в случае использования технологий улавливания углекислого газа, позволяющих предотвратить выбросы в атмосферу.

Отмечается, что страны G7 несколько лет не могли прийти к соглашению по поводу отказа от использования угольных электростанций.

Ранее аналитики Oil Change International (OCI) и Friends of the Earth US заявили, что крупнейшие страны продолжают вкладывать миллиарды долларов в развитие добычи ископаемого топлива в бедных странах. Так, с 2020 по 2022 год страны G20 направили 142 миллиарда долларов на добычу ископаемого топлива за рубежом. Больше всего в это вложились Канада, Япония и Южная Корея. При этом страны G7, пообещавшие в 2022 году прекратить финансирование добычи ископаемого топлива за рубежом, сократили вложения в добычу угля, но продолжили финансировать добычу нефти и газа.