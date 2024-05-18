Зеленский назвал самое большое преимущество России в конфликте

Зеленский: ограничения Запада дали Москве самое большое преимущество в конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Agence France Press (AFP) заявил, что ограничения Запада на использование поставленного им Киеву оружия для ударов по российской территории дали Москве «самое большое преимущество» в конфликте.

«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», — сказал Зеленский.

Ранее он заявил, что союзники Украины боятся военного проигрыша России. «Они хотели бы, чтобы Украина выиграла так, чтобы Россия не проиграла», — высказался украинский президент.

До этого Зеленский говорил, что западные страны не подталкивают Украину к перемирию с Россией, хотя ему кажется, что в атмосфере мира эта идея есть.