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03:31, 18 мая 2024Бывший СССР

Зеленский назвал самое большое преимущество России в конфликте

Зеленский: ограничения Запада дали Москве самое большое преимущество в конфликте
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Agence France Press (AFP) заявил, что ограничения Запада на использование поставленного им Киеву оружия для ударов по российской территории дали Москве «самое большое преимущество» в конфликте.

«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», — сказал Зеленский.

Ранее он заявил, что союзники Украины боятся военного проигрыша России. «Они хотели бы, чтобы Украина выиграла так, чтобы Россия не проиграла», — высказался украинский президент.

До этого Зеленский говорил, что западные страны не подталкивают Украину к перемирию с Россией, хотя ему кажется, что в атмосфере мира эта идея есть.

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      Марина Совина
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