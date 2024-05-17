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11:11, 17 мая 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о позиции Запада по переговорам с Россией

Зеленский: западные партнеры не толкают Украину к переговорам с Россией

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Западные партнеры Киева не толкают Украину к переговорам с Россией. О позиции Запада рассказал украинский президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть», — сказал он.

По его словам, украинской стороне нужно быть очень устойчивой. Зеленский также назвал правильной площадкой предстоящий международный саммит в Швейцарии, который будет посвящен рассмотрению его «формулы мира».

Ранее 17 мая радиостанция Europe1 сообщила, что страны Запада готовят согласованные дипломатические меры с целью убедить Зеленского согласиться на переговоры с Россией.

Международная мирная конференции по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не будет принимать в ней участие.

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      Кристина Есикова
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