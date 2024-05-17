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10:33, 17 мая 2024Мир

Стало известно о желании Запада убедить Зеленского согласиться на переговоры

Europe1: Запад готовит меры с целью убедить Зеленского согласиться на переговоры

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Страны Запада готовят согласованные дипломатические меры с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией. Об этом сообщает радиостанция Europe1.

«Западные армии, похоже, приняли решение. Украине придется вести переговоры об окончании войны, рискуя наихудшим сценарием, например, что русские обязуются открыть еще один фронт», — говорится в материале.

По данным радиостанции, западные канцелярии будут пытаться убедить Зеленского принять принцип переговоров с Москвой.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил, что Киев получил статус кандидата в Европейский союз (ЕС) так быстро из-за фактора конфликта на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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