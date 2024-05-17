Боррель объяснил быстрое становление Украины кандидатом в ЕС

Боррель: Киев быстро получил статус кандидата в ЕС из-за конфликта на Украине

Киев быстро получил статус кандидата в Европейский союз (ЕС) из-за фактора конфликта на Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью журналу Foreign Policy.

«У войны есть свои последствия. Одно из них — тот факт, что к сегодняшнему дню Украине предоставлен статус государства-кандидата в рекордно короткие сроки. Конечно, без войны и без очень сложной ситуации, в которой находится Украина, это заняло бы гораздо больше времени», — рассказал политик.

Боррель также подчеркнул, что членство в ЕС является самым важным способом помощи для Украины. Он также напомнил, что в общей сложности страны сообщества выделили Киеву порядка 96 миллиардов евро, что превышает объем помощи США.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что государства региона Западных Балкан смогут претендовать на вступление в Евросоюз только после вхождения Украины. Он отметил, что балканским странам «придется ждать еще не менее шести лет», чтобы стать членами объединения. По его словам, эта ситуация является «абсолютно нормальной» для сербской стороны.