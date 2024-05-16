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16:49, 16 мая 2024Мир

В Сербии связали вступление в ЕС с Украиной

Президент Сербии Вучич: Западные Балканы вступят в ЕС после Украины
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Государства региона Западных Балкан смогут претендовать на вступление в Европейский союз (ЕС) только после Украины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова передает сербское информационное агентство Tanjug.

«Я знаю, что никто из стран Западных Балкан не станет частью Евросоюза до тех пор, пока это не сделает Украина. Когда мы сможем вступить в ЕС и будет ли это происходить вместе с Украиной, это уже другой вопрос», — сказал президент.

Сербский лидер отметил, что государствам региона «придется ждать еще не менее шести лет», чтобы стать членами Евросоюза. Но он заверил, что эта ситуация является «абсолютно нормальной» для Белграда.

9 мая верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель рассказал, какое место занимает Украина в очереди стран, добивающихся вступления в объединение. Он заявил, что перед Украиной в него должны вступить другие страны, которые «являются кандидатами уже много лет».

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      Дарья Устьянцева
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