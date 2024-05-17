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16:04, 17 мая 2024Бывший СССР

Зеленский обвинил союзников в боязни проигрыша России

Зеленский: наши международные партнеры боятся проигрыша России

Фото: Thomas Peter / Reuters

Союзники Украины боятся военного проигрыша России на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Укринформ».

Зеленский выступил с заявлением на встрече с представителями СМИ. По его мнению, международные партнеры Украины опасаются последствий проигрыша России.

«Они хотели бы, чтобы Украина выиграла так, чтобы Россия не проиграла», — заявил украинский президент. При этом он призвал союзников предоставить все необходимые средства для достижения военного успеха.

Ранее Зеленский прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона ввести иностранные войска на Украину. По его словам, на Украине можно создать хаб по ремонту французской боевой техники, чтобы не отправлять ее обратно во Францию.

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      Юрий Леонов
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