Россиянкам рассказали о возможности направить маткапитал на пенсию

Стенякина: россиянки могут направить маткапитал на накопительную часть пенсии

Россиянки могут воспользоваться сертификатом на маткапитал, направив его на накопительную часть своей пенсии. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина, пишет РИА Новости.

«Воспользоваться сертификатом может сама мать, направив его на накопительную часть своей пенсии. При этом до наступления пенсионного возраста есть возможность вернуть средства и направить их на другие цели», — уточнила она.

По словам Стенякиной, маткапитал также можно направить на улучшение жилищных условий, когда ребенку исполнится 3 года.

Средствами маткапитала можно оплатить детский сад, школу или вуз. С помощью сертификата россиянки могут покрыть расходы на общежитие в учебном заведении. Как напомнила Стенякина, владелец сертификата на материнский капитал может получать выплаты ежемесячно. Но воспользоваться этим можно, если второй ребенок родился после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи составляет меньше двух прожиточных минимумов.

Ранее сообщалось, что в России захотели упростить покупку жилья с помощью маткапитала, разрешив сразу тратить его на недвижимость. Напомним, сейчас купить жилье на маткапитал можно только через три года после рождения ребенка, если речь идет не об ипотеке.

Кроме того, в апреле появилась информация, что молодым семьям могут разрешить расходовать средства материнского капитала на ремонт жилья.

