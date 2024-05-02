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13:39, 2 мая 2024Экономика

В России захотели упростить покупку жилья на маткапитал

В Госдуме предложили разрешить сразу тратить маткапитал на покупку жилья

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России захотели упростить покупку жилья с помощью маткапитала, разрешив сразу тратить его на недвижимость. Соответствующий проект был внесен в Госдуму, документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Сейчас купить жилье на маткапитал можно только через три года после рождения ребенка, если речь идет не об ипотеке. Авторами нового законопроекта являются депутаты партии ЛДПР. Они предлагают разрешить использовать сертификат для улучшения жилищных условиях и в случаях без использования ипотеки.

Депутаты считают, что такая мера значительно поддержит семьи с детьми, позволив им быстрее реализовать право на поддержку со стороны государства.

Ранее юрист Петр Гусятников назвал риски при покупке жилья с участием маткапитала.

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      Александра Качан
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