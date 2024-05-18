В США призвали снять обвинения с Ассанжа

Правозащитники призвали Минюст США снять обвинения с Джулиана Ассанжа

Правозащитники обратились к министерству юстиции (Минюст) США с просьбой снять обвинения с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ожидающего заседания британского суда по вопросу его экстрадиции. Об этом сообщили в Комитете защиты журналистов, его заявление приводит РИА Новости.

Подписи под письмом поставили более десяти правозащитных организаций. Авторы подчеркивают, что выдача Ассанжа США создаст «опасный прецедент».

«Сейчас настало время министерству юстиции вернуться к курсу на свободу СМИ, сняв обвинения с Ассанжа», — призвали правозащитники.

Ранее 10 апреля президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Австралии о закрытии дела против основателя WikiLeaks. В феврале австралийский парламент поддержал законопроект с требованием закрыть дело против Ассанжа. За это решение выступил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

В марте Высокий суд Лондона разрешил Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. Журналист сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в судах Великобритании.

