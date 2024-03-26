Суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, суд одобрил прошение Ассанжа и вынес решение в его пользу. Журналист сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в судах Великобритании.

Высокий суд Лондона постановил, что Ассанж может рассмотреть свою апелляцию на полном слушании. При этом допускается исключение в случае, если США гарантируют журналисту возможность апеллировать к первой поправке к Конституции США после его экстрадиции, а также не вынесет ему приговор в виде казни.

20 февраля стало известно, что Ассанж обратится в ЕСПЧ в случае поражения в судах Великобритании. Жена журналиста Стелла понадеялась, что суд признает угрозу его жизни.