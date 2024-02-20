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23:28, 20 февраля 2024Мир

Ассанж обратится в ЕСПЧ в случае поражения в судах Великобритании

Основатель Wikileaks Ассанж обратится в ЕСПЧ в случае поражения в судах Британии

Фото: Nacho Doce / Reuters

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в случае поражения в судах Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уверены, что Европейский суд по правам человека признает, что жизнь Джулиана находится в опасности», — заявила жена журналиста Стелла Ассанж по итогам первого дня слушаний в Высоком суде Лондона по делу об экстрадиции основателя Wikileaks в США.

Стелла Ассанж добавила, что во вторник, 20 февраля, защита журналиста предоставила суду доказательства грозящей ему опасности. По ее словам, суд услышал, что на основателя Wikileaks покушались представители США.

Ранее сообщалось, что высокий суд Лондона начал рассмотрение последней апелляции Ассанжа на экстрадицию в США.

В июне 2023 года основатель Wikileaks попытался заблокировать свою экстрадицию в Соединенные Штаты через апелляцию в Высоком суде Лондона. Его супруга выразила надежду, что журналист все же не будет экстрадирован в США, «где он может до конца своей жизни отбывать наказание в тюрьме строгого режима за публикацию правдивой информации о военных преступлениях, совершенных правительством США».

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      Марина Совина
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