Суд Лондона начал рассмотрение экстрадиции Ассанжа в США

Высокий суд Лондона начал рассмотрение апелляции Ассанжа на экстрадицию в США

Высокий суд Лондона начал рассмотрение последней апелляции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на экстрадицию в США. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил адвокат Ассанжа в начале заседания, сам журналист не сможет принять участия в заседании по причине плохого самочувствия. Также об ухудшении его физического и ментального состояния перед заседанием заявляла жена Ассанжа Стелла.

С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции в США, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

В июне 2023 года основатель Wikileaks попытался заблокировать свою экстрадицию в США через апелляцию в Высоком суде Лондона. Его жена выразила надежду, что Ассанж все же не будет экстрадирован в Штаты, «где он может до конца своей жизни отбывать наказание в тюрьме строгого режима за публикацию правдивой информации о военных преступлениях, совершенных правительством США».

В сентябре 2023 года суд во Франции 5 сентября отклонил обращение о возможности запросить политическое убежище для Ассанжа. «Условия ограничения его свободы не позволяют сделать исключение из нормы французского права», — заявил судья.

