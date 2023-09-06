Ассанжу отказали в праве просить политическое убежище

AFP: суд во Франции отказал Ассанжу в праве просить политическое убежище

Суд во Франции 5 сентября отклонил обращение о возможности запросить политическое убежище для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося в лондонской тюрьме. Об этом сообщило агентство France Press (AFP).

«Условия ограничения его свободы не позволяют сделать исключение из нормы французского права, которое требует присутствия запрашивающего на национальной территории или территории ЕС», — отметил судья во время заседания.

Весной ассоциация Robin des Lois обратилась к французским властям с просьбой позволить Ассанжу подать прошение на предоставление политического убежища. Как уточняли представители ассоциации, они не планируют подавать апелляцию на решение суда, но будут призывать министра юстиции Франции и бывшего адвоката Ассанжа «заняться этим вопросом».

Дело против Ассанжа возбудили после того, как на сайте WikiLeaks опубликовали документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении него также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

Ранее жена Ассанжа Стелла Моррис рассказала, что здоровье ее мужа постепенно ухудшается. Она отметила, что у Ассанжа был «небольшой инсульт в октябре 2021 года».