Жена Ассанжа рассказала о состоянии здоровья супруга

Жена основателя WikiLeaks Ассанжа Стелла Морис заявила, что его здоровье ухудшается

Здоровье основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа постоянно ухудшается, сообщила его супруга Стелла Морис. Об этом сообщает РИА Новости.

«Его здоровье постоянно ухудшается, потому что это происходит, когда вы в тюрьме <...> У него был небольшой инсульт в октябре 2021 года. Он принимает лекарства, но очевидно, что его физическое здоровье ухудшается, и я крайне обеспокоена, что что-нибудь может случиться», — отметила она.

Дело против Джулиана Ассанжа возбудили после того, как на сайте WikiLeaks опубликовали документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.