Жена Ассанжа рассказала о состоянии здоровья супруга
Здоровье основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа постоянно ухудшается, сообщила его супруга Стелла Морис. Об этом сообщает РИА Новости.
«Его здоровье постоянно ухудшается, потому что это происходит, когда вы в тюрьме <...> У него был небольшой инсульт в октябре 2021 года. Он принимает лекарства, но очевидно, что его физическое здоровье ухудшается, и я крайне обеспокоена, что что-нибудь может случиться», — отметила она.
Дело против Джулиана Ассанжа возбудили после того, как на сайте WikiLeaks опубликовали документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.