Основатель WikiLeaks попытался избежать экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Ассанж апеллирует свою экстрадицию в США через суд Лондона

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж попытался заблокировать свою экстрадицию в США через апелляцию в Высоком суде Лондона. Об этом сообщила на своей странице в Twitter супруга журналиста, юрист и правозащитница Стелла Ассанж.

«Во вторник на следующей неделе мой муж Джулиан Ассанж подаст новую апелляцию в Высокий суд. Затем пройдут публичные слушания перед двумя новыми судьями в Высоком суде», — написала она.

Ассанж выразила надежду, что ее муж все же не будет экстрадирован в Штаты, «где он может до конца своей жизни отбывать наказание в тюрьме строгого режима за публикацию правдивой информации о военных преступлениях, совершенных правительством США».

В 2021 году Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш. Приступ случился во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. Инсульт сказался на состоянии основателя WikiLeaks: у него опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения.