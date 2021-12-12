Основатель WikiLeaks перенес инсульт в лондонской тюрьме

Основатель организации WikiLeaks («Викиликс») Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш. Об этом его невеста Стелла Моррис рассказала газете Daily Mail.

По ее словам, приступ случился 27 октября во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. Моррис уверена, что причиной инсульта стал стресс, возникший на фоне продолжающегося судебного разбирательства со стороны США и общим ухудшением здоровья.

Отмечается, что инсульт сказался на состоянии основателя WikiLeaks: у него опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. По словам Моррис, Ассанж прошел МРТ головного мозга и теперь принимает медикаменты против инсульта.

Резкое ухудшение состояния Джулиана Ассанжа отмечал журналист Ричард Медхерст (Richard Medhurst). В августе он рассказал. что появившийся на суде в Лондоне впервые более чем за шесть месяцев основатель WikiLeaks плохо выглядел, его трудно было узнать. «Я не сразу смог его узнать, он выглядел сильно постаревшим», — сказал он, добавив, что и голос Ассанжа звучал «не очень хорошо».