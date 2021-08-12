Журналист не узнал постаревшего Ассанжа и счел его больным

Появившийся на суде в Лондоне впервые более чем за шесть месяцев основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо выглядел, его трудно было узнать. Об этом в беседе с RT рассказал журналист Ричард Медхерст (Richard Medhurst).

Собеседник телеканала счел его больным. «Я не сразу смог его узнать, он выглядел сильно постаревшим», — сказал он, добавив, что и голос Ассанжа звучал «не очень хорошо». Журналист указал, что это совершенно нормально, учитывая, как долго основатель WikiLeaks фактически находится в неволе. Назвав дело Ассанжа «преступлением против свободы прессы», Медхерст подчеркнул, что считает его «совершенно несправедливым». По его словам, показания медэкспертов указывают на то, что состояние здоровья Ассанджа ухудшилось и он подвергался пыткам.

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Медхерст высказал мнение, что Соединенные Штаты уже одержали большую победу в рамках дела в январе, когда судья признал все «политические обвинения», предъявляемые журналисту Вашингтоном, включая шпионаж. Благодаря этому, обвинения больше не ставятся под сомнение, теперь обсуждается лишь здоровье Ассанджа и вопрос о том, насколько безопасно экстрадировать его в Штаты.

11 августа суд в Великобритании рассмотрел апелляцию США, оспаривающую отказ Лондона выдать Вашингтону основателя портала WikiLeaks ввиду риска его суицида. На фоне слушания в британской столице прошли акции в поддержку 50-летнего австралийца, который в этот день впервые более чем за полгода появился в суде.

Ранее стало известно, что суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора, которое он получил в 2018 году. В 2019-м американский Минюст предъявил журналисту 18 обвинений, в случае экстрадиции в США ему грозит 175 лет тюрьмы. 45-й президент США Дональд Трамп обещал помиловать Ассанжа, если он сообщит, кто передал ему тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

Представлявший интересы Ассанжа адвокат Карлос Поведа позже заверил, что его подзащитный имел законное право на эквадорское гражданство. Он указал, что решение эквадорского судьи основано на отчете Генеральной ревизионной комиссии, которую во время сбора доказательств возглавлял «сомнительный политик» Пабло Сели. «На данный момент он обвиняется в коррупции и проходит по 18 уголовным делам», — уточнил адвокат.

