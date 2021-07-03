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Известная модельер приняла участие в акции в поддержку Ассанжа

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Вивьен Вествуд на акции в поддержку Ассанжа (слева)
Вивьен Вествуд на акции в поддержку Ассанжа (слева)
Фото: @James70068726

Известная модельер, дама ордена Британской империи 80-летняя Вивьен Вествуд приняла участие в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Демонстрация прошла в центре Лондона, в ней приняли участие несколько десятков человек, передает ТАСС.

Мероприятие состоялось в честь 50-летия журналиста, который в настоящее время находится в тюрьме Белмарш в столице Великобритании. Участники собрались напротив Вестминстерского дворца, где проходят заседания Парламента, они разложили на газоне белые одеяла с надписями «Свободу Ассанжу» и его изображением.

Демонстранты также устроили импровизированный пикник и угощали желающих тортом. На акции также была замечена невеста основателя WikiLeaks Стелла Морис.

В июне 2021 года стало известно, что Ассанж и Морис решили пожениться в тюрьме. Женщина сообщила, что они обручены с 2016 года. Дата свадьбы еще не назначена, так как, по ее словам, они проходят необходимые для этого бюрократические процедуры. Отношения между парой завязались, когда Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В настоящее время у них уже есть двое сыновей двух и четырех лет.

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