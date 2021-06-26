Ключевой свидетель по делу Ассанжа признался в даче ложных показаний

Ключевой свидетель по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа исландец Сигурдур Инги Тордарсон дал ложные показания против обвиняемого. В этом он признался в беседе с изданием Stundin.

Среди прочих обвинений Ассанжу вменяют попытку завербовать хакеров для взлома телефонов членов исландского правительства и записи их разговоров. В Минюсте США утверждают, что это задание Ассанж поручил Тордарсону, и в качестве доказательств в суде использовались показания исландца.

Тордарсон сообщил, что Ассанж не просил его предоставить доступ к телефонам депутатов. Он отметил, что эти записи ему передала третья сторона, которая сама предложила поделиться ими с Ассанжем, не подозревая, что в этих файлах содержится. Сам Тордарсон в деле фигурирует как «подросток» из «страны НАТО № 1».

Американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозило до 175 лет тюрьмы. Бывший американский президент Дональд Трамп утверждал, что готов помиловать Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016-м.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет.