Ассанж собирался пожениться в тюрьме

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж собрался пожениться в тюрьме со своей невестой Стеллой Морис, заявила она в интервью DPA.

Морис отметила, что они с Ассанжем обручены с 2016 года. Дата свадьбы еще не назначена, так как, по ее словам, они проходят необходимые для этого бюрократические процедуры. Им необходимо получить разрешение от начальника тюрьмы Белмарш, где содержится Ассанж, а также решить проблему с истекшей визой основателя WikiLeaks, имеющего австралийское гражданство. Кроме того, ситуацию усугубила пандемия коронавируса.

Морис передала слова работников тюрьмы, которые отметили, что за 12 лет работы в Белмарше там еще не проходило свадебных церемоний. Невеста Ассанжа добавила, что если они все же поженятся, то после освобождения журналиста устроят еще одно торжество с близкими и друзьями.

Отношения между Ассанжем и Морис завязались, когда тот скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В настоящее время у пары уже есть двое детей — сыновья в возрасте двух и четырех лет.

В январе лондонский суд отказался освобождать под залог Джулиана Ассанжа. Это значит, что до рассмотрения апелляции США по делу об экстрадиции Ассанж будет находиться в тюрьме.