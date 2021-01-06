Суд в Лондоне отказал Ассанжу в освобождении под залог

Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался освобождать под залог австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это значит, что до рассмотрения апелляции США по делу об экстрадиции Ассанж будет находиться в тюрьме, передает РИА Новости.

Решение списали на то, что журналист ранее нарушал условия выхода под залог. Представляющие интересы австралийца в суде дали понять, что мириться с вердиктом не намерены и будут его оспаривать.

Ранее сообщалось, что лауреат Нобелевской премии мира 1976 года, соучредительница «Сообщества Мирных людей» ирландка Мейрид Корриган выдвинула на награду бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его информатора Челси Мэннинг. Она перечислила кандидатов на премию в своем письме в Нобелевский комитет.

4 января стало известно, что Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции Ассанжа. Соответствующее решение в понедельник, 4 января, приняла судья Ванесса Барайтсер (Vanessa Baraitser). Она не разрешила экстрадицию Ассанжа в США из-за опасений, что он может покончить с собой, «столкнувшись с полной изоляцией».