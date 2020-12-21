В бундестаге создали рабочую группу по освобождению Ассанжа

Члены бундестага, парламента ФРГ, создали специальную рабочую группу, призванную добиться освобождения австралийского журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Spiegel.

Представители группы объявили, что намерены отстаивать свободу прессы и свободу слова и требуют предотвратить выдачу Ассанжа властям Соединенных Штатов.

В группу включили представителей всех парламентских фракций за исключением националистической «Альтернативы для Германии», с которой другие партии избегают вступать в любые коалиции.

Ранее освободить Ассанжа призвали в Организации объединенных наций: спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер заявил, что жизни журналиста угрожает вспышка коронавируса в тюрьме, где он содержится, а условия его содержания эквивалентны жестоким пыткам.

Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США, о чем сейчас идут судебные заседания, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Нынешний президент Штатов Дональд Трамп утверждал, что готов помиловать Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016-м.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.

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