Ассанж испугался вспышки коронавируса в тюрьме и не пришел на судебные слушания

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж испугался вспышки коронавирусной инфекции в британской тюрьме Белмарш и решил изолироваться в своей камере. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на источники.

Он не присутствовал на слушаниях 26 ноября, поскольку у него есть «предрасположенность к осложнениям», которые может вызвать COVID-19. Судью уведомили, что Ассанж предпочел действовать из соображений собственной безопасности.

Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США, о чем сейчас идут судебные заседания, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Нынешний президент Штатов Дональд Трамп утверждал, что готов помиловать Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016-м.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.