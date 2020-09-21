Великобританию призвали помиловать Ассанжа

Более 160 бывших и нынешних политиков и юристов подписали письмо к властям Великобритании, в котором призвали освободить создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в документе, который попал в распоряжение РИА Новости.

Среди подписавшихся — бывший премьер-министр Испании Хосе Запатеро, нынешний президент Аргентины Альберто Фернандес и бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд.

«Мы призываем вас поступить в соответствии с национальным и международным законодательством, правами человека и принципом верховенства закона, положив конец ведущимся сейчас слушаниям по делу об экстрадиции», — говорится в письме. Авторы призвали Лондон дать Ассанжу свободу, которую он давно должен был получить.

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Авторы письма также считают, что в США создателя WikiLeaks ждет несправедливый суд, поскольку его преследуют по политическим мотивам. Политики и юристы опасаются, что его могут подвергнуть пыткам — в его деле якобы уже были нарушения прав человека.

18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что готов помиловать Джулиана Ассанжа, если он назовет источник, поставлявший ему тексты писем со взломанных серверов Демократической партии.

В октябре 2016 года, незадолго до выборов президента США, сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых. В распространении этих данных и провале на выборах Клинтон обвинила Россию.

Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.

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